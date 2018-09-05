Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за новых данных в "деле Скрипалей"

Сегодня британский премьер Тереза Мэй отметила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ РФ.

Великобритания на завтра созывает заседание Совета Безопасности ООН, на котором планирует представить доказательства участия российских разведчиков в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.

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Об этом заявил представитель британского премьера Терезы Мэй, передает Reuters.

Сегодня британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления России, а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй сегодня в парламенте, добавив, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России.

Мэй отметила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ.

Как сообщал УНИАН, Лондон еще в марте заявил о причастности Москвы к отравлению Скрипалей боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок».