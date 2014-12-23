Инцидент с мусоровозом в Глазго не был терактом - полиция

Об этом заявил в понедельник вечером помощник главного констебля (главы) полиции Шотландии Уэйн Моусон, руководящий западным округом, в состав которого входит Глазго, передает ТАСС.

"Расследование трагического происшествия на площади Джордж-сквер продолжается. Мы можем подтвердить, что этот инцидент не был связан с терроризмом", - сообщил Моусон.

Трагедия произошла в самом центре крупнейшего города Шотландии, рядом с железнодорожным вокзалом, отелем "Миллениум" и галереей современного искусства. На площади Джордж-сквер накануне Рождества работает праздничный базар.

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По словам очевидцев, мусоровоз вылетел на площадь на большой скорости, сталкиваясь с другими машинами и сбивая прохожих. Потерявшая управление машина проехала 300 м и остановилась, только когда врезалась в здание отеля.

Погибли шесть человек, попавших под грузовик, еще восемь были госпитализированы с травмами, в том числе водитель мусоровоза. Его имя не называется.

Причина, по которой мусоровоз выехал на площадь, точно не известна. Однако, по сообщению британских СМИ, водителю стало плохо с сердцем, и он потерял управление.