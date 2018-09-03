В пражской школе Земана встретили с красными "трусами" (фото)

По словам одного из родителей, организованного протеста не было.

Значки в виде красных трусов прикололи себе на одежду некоторые родители учеников школы имени Масарика в пражском районе Бржевнов, которую посетил президент Милош Земан в первый день нового учебного года.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Parlamentnilisty.

По словам одного из родителей, организованного протеста не было.

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"Мы не согласны с тем, что господин Земан является президентом", - сказала одна мать, которая прицепила красные "трусы" на одежду.

"Мы не согласны с его поведением и деятельностью", - добавила она.

"Это такой протест", - добавил еще один из родителей.

Asi 5 rodičů prvňáčků имеет na sobě zmenšeninu červených trenek před příjezdem prezidenta Zemana do školy na Praze 6. @Seznam_Zpravypic.twitter.com/rsqrpPT5jL — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) September 3, 2018

В 2015 году известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства, огромные красные трусы, заменив ими президентский штандарт.

После этого красные трусы стали символом протеста против пророссийского Земана, который выступает за признание аннексии Крыма, снятие санкций против России. Президент публично не посещал мероприятия с 50-летия оккупации Чехословакии русскими войсками, что также вызвало возмущение у части общественности.

Земан даже пытался "примириться" со своими критиками, организовав на брифинге в Пражском Граде сожжение огромных красных трусов.