В ЕС запретили использование галогенных ламп

Жителям ЕС предлагают перейти на светодиодные (LED) лампы.

Европейский Союз запрещает использование галогенных ламп.

Запрет, который вводят в рамках политики энергосбережения, начнет действовать с 1 сентября, сообщает The Guardian.

Жителям ЕС предлагают перейти на светодиодные (LED) лампы. Они потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные лампы, и срок их эксплуатации значительно дольше (10-15 лет против двух).

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Отказ от использования галогенных ламп позволит предотвратить 15 млн тонн углеродных выбросов в год.

Согласно исследованиям, галогенные лампы более дешевы при покупке, но затраты на электроэнергию при их использовании выше, чем в случае со светодиодными.

В компании Philips подсчитали, что европейские потребители сэкономят более 124 евро в год при условии перехода на светодиодные лампы.