Более 20 человек пострадали в результате пожара в доме под Парижем

Сообщается, что семь человек находятся в тяжелом состоянии, о характере их травм не сообщается.

В коммуне и северном пригороде Парижа Обервилье произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек

Как сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien, не менее 22 человек, в их числе пятеро детей, пострадали в результате возгорания.

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Также среди пострадавших оказались 10 полицейских, вошедших в здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещения из-за сильного огня.

Издание сообщает, что семь человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.

К ликвидации пожара были привлечены около 80 пожарных. Данных о погибших пока не поступало.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар. Он приветствовал «образцовую» работу пожарных и полицейских, которые, по его словам, начали немедленно действовать для обеспечения безопасности жителей.

Ранее УНИАН сообщал, что на северо-западе Лондона в районе Вест Гемпстед загорелась элитная пятиэтажка. Огонь тушили около сотни спасателей.