Более 20 человек пострадали в результате пожара в доме под Парижем
В коммуне и северном пригороде Парижа Обервилье произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек
Как сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien, не менее 22 человек, в их числе пятеро детей, пострадали в результате возгорания.
Читайте также"Это место будет сожжено": виновника пожара на севере Калифорнии арестовали (видео)
Также среди пострадавших оказались 10 полицейских, вошедших в здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещения из-за сильного огня.
Издание сообщает, что семь человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.
К ликвидации пожара были привлечены около 80 пожарных. Данных о погибших пока не поступало.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар. Он приветствовал «образцовую» работу пожарных и полицейских, которые, по его словам, начали немедленно действовать для обеспечения безопасности жителей.
Ранее УНИАН сообщал, что на северо-западе Лондона в районе Вест Гемпстед загорелась элитная пятиэтажка. Огонь тушили около сотни спасателей.