СМИ: в России сформировали антикризисный штаб

В России сформирован антикризисный штаб - своего рода "теневое правительство", куда вошли бывший руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, министр действующего правительства Михаил Абызов, а также представители Высшей школы экономики. Об этом LB.ua сообщил источник, близкий к правительству РФ.

Создать антикризисный штаб Россию вынудило тяжелое экономическое положение, в котором страна оказалась после аннексии Крыма, введения против нее санкций и снижения цен на нефть. Экономика РФ уже балансирует на грани рецессии, а за последние несколько дней рубль девальвировал с 58 руб./долл. до 68 руб./долл. Еще в начале этого года он торговался на уровне около 33 руб./долл.

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Российский Центробанк в попытке спасти рубль от обвала резко поднял ключевую ставку с 10,5 до 17%, что приведет к подорожанию кредитных ресурсов внутри страны и замедлению экономического роста.