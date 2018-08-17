Лукашенко наградил Кадырова орденом

00:21, 17 августа 2018
Мир
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Лукашенко наградил Кадырова орденом «Дружбы народов» / фото УНИАН

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

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Отмечается, что Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".

Как пишет белорусская служба Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.

Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Напомним, в конце прошлого года США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех человек в соответствии с "законом Сергея Магнитского".

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Теги: #Беларусь#Чечня#Лукашенко#Кадыров