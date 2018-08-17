Лукашенко наградил Кадырова орденом

Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом «Дружбы народов» главу Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

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Отмечается, что Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".

Как пишет белорусская служба Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.

Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Напомним, в конце прошлого года США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех человек в соответствии с "законом Сергея Магнитского".