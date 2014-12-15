На востоке США неизвестный застрелил 5 человек в трех домах
19:15, 15 декабря 2014Мир
0 0
На настоящий момент полиция окружила дом, в котором забаррикадировался подозреваемый в убийствах.
Убийства произошли в трех домах / @TheNewsTribe
В пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания) застрелили пятерых человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию. Убийства произошли в трех домах, передает Lenta.ru.
На настоящий момент полиция окружила дом, в котором забаррикадировался подозреваемый в убийствах. Там он мог застрелить двух человек.
Читайте такжеВ сети появились видео и фото штурма кафе и освобождения заложников в Сиднее
В полиции, как сообщает Inquisitr, заявили, что стрелок служил в армии.
Учителей и учеников из ближайших школ попросили оставаться на своих местах до дальнейшего уведомления. Это значит, что им нельзя входить и выходить из школ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter