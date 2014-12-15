На востоке США неизвестный застрелил 5 человек в трех домах

В пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания) застрелили пятерых человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию. Убийства произошли в трех домах, передает Lenta.ru.

На настоящий момент полиция окружила дом, в котором забаррикадировался подозреваемый в убийствах. Там он мог застрелить двух человек.

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В полиции, как сообщает Inquisitr, заявили, что стрелок служил в армии.

Учителей и учеников из ближайших школ попросили оставаться на своих местах до дальнейшего уведомления. Это значит, что им нельзя входить и выходить из школ.