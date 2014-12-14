В России считают нормальными полеты своих военных самолетов вблизи иностранных пассажирских лайнеров

В Минобороны РФ опровергли заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста об обнаружении в воздушном пространстве российского военного самолета, якобы едва не столкнувшегося с пассажирским лайнером, выполнявшим рейс из Копенгагена.

Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких предпосылок для авиационного происшествия, связанного с полетом в пятницу 12 декабря российского военного самолета в международном воздушном пространстве над акваторией Балтийского моря, не было", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что "полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств и на безопасном удалении от маршрутов движения гражданских воздушных судов".

Шведский телеканал СВТ сообщил в субботу, что пассажирский самолет, вылетевший из датского аэропорта Каструп, был близок к столкновению с иностранным военным самолетом, находившимся в воздухе с выключенным траспондером (прибором для идентификации судна).

Министр обороны Швеции Петер Хультквист утверждал, что военное воздушное судно принадлежит России. По его словам, "шведские военные летчики четко определили самолет, никаких сомнений здесь нет".

Читайте такжеПорошенко и Эббот: "Боинг" сбили боевики российским "Буком" "Заявление главы шведского военного ведомства о якобы "невидимости" российского военного самолета из-за выключенного транспондера для шведских диспетчерских служб являются лукавством", - указал Конашенков.

Он особо подчеркнул, что "полеты военных самолетов стран НАТО в международном воздушном пространстве у границ России, интенсивность которых выросла более чем в 3 раза за последние месяцы, всегда осуществляются с выключенными транспондерами".