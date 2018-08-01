В Мексике при падении пассажирского самолета никто не погиб

Большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно, однако почти все они получили травмы.

В результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico, который упал после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго, никто не погиб.

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Об этом сообщил губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро, передает Би-би-си. Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

По предварительным данным Минздрава страны, травмы получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы.

Пострадали почти все пассажиры самолета, однако многие из них получили незначительные травмы и были выписаны из больницы. В настоящее время в больницах остаются 49 человек. "Мы думаем, что в ближайшие часы многие из них будут выписаны и отправятся домой", - заявил губернатор.

Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта "Хенераль Гвадалупе Виктория" в столицу страны Мехико.

Как сообщал УНИАН, самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.