Нетаньяху ответил Эрдогану: атака "великого демократа" является самым лучшим комплиментом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на обвинения президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, который раскритиковал принятый закон о национальном характере государства Израиль.

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У себя в "Твиттере" Нетаньяху написал, что Эрдоган уничтожал сирийцев и курдов, а также заключил десятки тысяч своих сограждан. "Правда в том, что атака "великого демократа" Эрдогана на закон является лучшим комплиментом", - отметил премьер Израиля.

По его словам, Турция под руководством Эрдогана "превратилась в страну темной диктатуры", тогда как "Израиль придерживается равных прав для всех жителей как до, так и после принятия этого закона".

Как сообщал УНИАН, турецкий президент раскритиковал Израиль, заявив, что власти страны проводят политику "сионизма, фашизма и шовинизма". Недовольство Эрдогана вызвало принятие в Израиле закона о национальном характере государства Израиль.

По его словам, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, который отстаивал расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, который отказывается признавать исторические права палестинцев.

Израильский Кнессет (парламент) принял закон о национальном еврейском характере государства Израиль. В законе говорится, что Израиль - это историческая родина еврейского народа, право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения, иврит - единственный официальный язык государства, Иерусалим - столица страны, а развитие еврейских поселений представляет собой задачу государственной важности. Арабский язык получил "специальный статус", который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

В то же время депутаты арабского происхождения назвали закон расистским и посчитали его принятие "смертью демократии".

Арабское население составляет около 20% от 9-миллионного населения Израиля.