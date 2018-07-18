Президент Грузии ответил на претензии Путина: мы не откажемся от вступления в НАТО

Грузинский лидер подчеркнул, что позиция Путина в отношении Грузии и НАТО не является для него новостью.

Грузия не откажется от своего курса на вступление в НАТО, заявил президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

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Как сообщает «Радіо Свобода», таким образом грузинский лидер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который в интервью Fox News заявил, что возможное вступление в НАТО Грузии или Украины будет расцениваться как угроза и повлечет за собой негативную реакцию.

«Мы, к сожалению, уже давно это слышим. Для меня это крайне неприятно, но подобная позиция президента России не новость», - заявил Маргвелашвили в Тбилиси.

Президент Грузии подчеркнул, что его страна «не изменит своему выбору стать членом НАТО», а также напомнил о «твердой поддержке Грузии со стороны НАТО на последнем саммите в Брюсселе».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступят в НАТО.

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.