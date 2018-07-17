В Майами модель покормила свою дочь грудью прямо на подиуме

"Не могу поверить! Я попала в заголовки со своей дочкой за то, что делаю каждый день", - написала модель.

Модель Мара Мартин прошлась по подиуму, кормя младенца грудью. Это произошло на модном показе купальников Sports Illustrated в Майами, США.

Как передает Би-би-си, шагая по подиуму, Мартин держала в руках свою пятимесячную дочь Арию. Мара ступала по подиуму в золотом купальнике на одной лямке, на Арии же были звуконепроницаемые наушники и подгузник. Судя по реакции публики, посетителям показа поступок Мартин понравился.

"Не могу поверить! Я попала в заголовки со своей дочкой за то, что делаю каждый день", - написала она у себя в Instagram.

Читайте такжеВ США сенаторам разрешили приносить младенцев на заседания (видео)

Мартин была в числе 16 финалисток, отобранных на ежегодное шоу Sports Illustrated. "Это моя история о том, как быть матерью и кормить ее на ходу", - написала Мартин позже.

Как сообщал УНИАН, ранее фото сцеживающей молоко топ-модели взорвало сеть.