Рекордная метель в Хабаровске переполнила снегом все полигоны

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ИА REGNUM.

Работы по очистке городских улиц продолжаются круглосуточно. За прошедшие сутки было убрано около четырех тысяч кубометров снега и рассыпано 130 тонн песчано-солевой смеси против гололеда.

«Снег надо вывозить в тех местах, где он мешает жизнедеятельности. Если не мешает — оставлять. Не стоит думать, что миллионы тонн снега можно вывезти с территории города, это обойдется в сотни миллионов рублей», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов.

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Предприятия и организации Хабаровска должны обеспечить расчистку своих территорий. На тех, кто уклоняется от этой обязанности, в суд направляются материалы об административном нарушении, сообщил начальник управления административно-технического контроля городской администрации Владимир Шубич. По его словам, штраф для физических лиц, не выполняющих предписания об уборке, может составить до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 7, для юридических — до 25 тысяч рублей.

6 декабря в Хабаровском крае прошел общекраевой субботник по ликвидации последствий циклона. На улицы городов вышли 65 тысяч человек, 10 тысяч из них — в столице региона. Только за время субботника из города было вывезено более 600 КамАЗов снега.

Метель, продолжавшаяся в Хабаровском крае с 1 по 3 декабря, признана синоптиками самой сильной за последние 70 лет. За три дня в регионе выпало от 2,5 до 3,5 месячной нормы осадков, высота снежного покрова превысила 1,5 метра.