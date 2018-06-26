Путин на встрече с Трампом, вероятно, захочет решать вопрос Украины за ее спиной - сенатор США

Сенатор предположил, что во время встречи с Трампом президент Путин попросит принять решение относительно Украины без присутствия украинской стороны за столом переговоров.

Путин раньше пытался решать вопросы Украины за ее спиной и может повторить свои попытки во время саммита с президентом США Дональдом Трампом, который, вероятно, состоится в следующем месяце.

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Об этом заявил сенатор-республиканец Роб Портман, передает Голос Америки. "Один из вопросов, который нас тревожит - это то, что во время встречи президент Путин попросит принять решение относительно Украины без присутствия украинской стороны за столом переговоров, как они делали и раньше", - подчеркнул сенатор Портман, обращаясь к помощнику государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весса Митчелла.

«Какими бы были ваши рекомендации президенту по этому вопросу, в частности, в отношении санкций и того, что происходит на контактной линии на востоке Украины?» - спросил чиновника сенатор.

В ответ, Весс Митчелл отметил, что позиция США в отношении Украины четко очерчена. "В отношении Украины мы всегда занимали очень четкую позицию в публичных заявлениях. Кроме того, закон четко определяет, что должна сделать Россия, чтобы были сняты или смягчены санкции. Мы продемонстрировали нашу решимость, по крайней мере, оказав военную помощь украинцам и грузинам", - отметил чиновник.

Митчелл также подчеркнул, что благодаря новому законодательству США, смягчение или снятие санкций потребует решения Конгресса.

"Относительно санкций, я очень тщательно изучил закон и, в частности, закон "О противодействии соперникам Америки путем санкций" (CAATSA) очень четко прописывает, как нужно изменить поведение России, чтобы увидеть смягчение или снятие санкций. Это – закон. Он очень конкретно сформулирован. Мы будем выполнять закон и четко говорить России, что нужно сделать, чтобы ответить на наше беспокойство и ради повышения температуры этих отношений. В случае CAATSA это очень четко определено", - отметил чиновник.

Митчелл также отметил важность сотрудничества с Россией по тем вопросам, где интересы двух стран совпадают, хотя, отметил чиновник, такие возможности все сложнее найти.

"Наш подход должен быть таким: мы оставляем дверь для конструктивного диалога с Россией открытыми там, где есть общие интересы, хотя, все сложнее увидеть, где эти интересы совпадают. Но, думаю, для народа Америки и международной стабильности, мы должны оставаться открытыми к мысли, что мы можем найти такие возможности, особенно, в противостоянии терроризму", - заявил Митчелл.

Сенатор Портман отметил, что администрация Трампа сделала позитивные шаги по повышению обороноспособности Украины и он имел возможность увидеть результаты этой политики во время своего визита в Украину в этом году.

"Относительно предоставления летального оружия украинцам, чтобы они могли себя защитить: мы работали с администрацией Обамы шесть лет безуспешно и сначала в администрации Трампа было определенное беспокойство", - отметил Портман.

Сенатор отметил, что теперь ситуация изменилась. "Администрация Трампа теперь дает украинцам возможности для собственной защиты. Конечно, ракеты "Джавелин" стали наиболее впечатляющим примером этого, но есть также другое оборудование, включая противоснайперские пакеты, для противодействия на контактной линии", - подчеркнул сенатор.

Администрации Трампа удалось избежать ошибок предыдущих администраций США, когда те делали шаги на встречу России в одностороннем порядке, убежден Митчелл.

В этом ключе он упомянул о политике "перезагрузки", которую инициировал на то время госсекретарь Хиллари Клинтон.

"Мы подходим ко всем аспектам взаимодействия с широко открытыми глазами. Мы помним "перезагрузки". Две администрации (США) начинали свой термин с позитивной открытости по отношению к России, которая этим злоупотребляла, а завершали срок войной в регионе. Мы не будем это повторять", - подчеркнул чиновник.

"Важно отметить, что Россия имеет тенденцию к злоупотреблению возможностями, которые открываются в начале администрации на должности. Мы видели это очень часто и поэтому, считаю, в целом в США, в обеих партиях понимают тенденцию Путина злоупотреблять односторонними шагами. Думаю, "перезагрузка" является иллюстрацией этого", - отметил Митчелл.

Митчелл также напомнил, что лидеры Центральной и Восточной Европы предупреждали об ошибочности такой политики.

"Я помню открытое письмо, написанное рядом друзей Америки в Центральной и Восточной Европе, которые в начале "перезагрузки" предупреждали нас, что если мы откроем двери и сделаем шаги в одностороннем порядке, то Путин не только будет злоупотреблять этим, но, вероятно, мы получим войну. К сожалению, это оказалось пророческим. Мы ослабили противоракетную оборону в Польше и Чехии, ослабили продвижение демократии на постсоветском пространстве и имеем последствия этого", - сказал Митчелл на слушаниях в Сенате Конгресса США.