Украина в глазах немцев: Крым, кризис и война, но не только это

Немецкие эксперты не уверены, стоит ли Украине добиваться вступления в НАТО.

Германия и Украина имеют особое значение для европейского проекта. Первая – потому что демографически и экономически она самая влиятельная страна Западной Европы, а вторая – потому что она самая большая страна Восточной Европы и остается точкой важного геополитического поворота. Исторические связи между украинцами и немцами давние. Но до настоящего времени мало внимания уделялось природе отношений между ними. Об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

Интерес украинцев к Германии всегда был высоким, в то время как немецкий интерес в информации об Украине начал расти только на протяжении последнего времени. Эксперт обращает внимание на новый отчет организации «Немецкое сотрудничество ради международного сотрудничества» (GIZ) под названием «Украина в глазах немцев: представление и восприятие в период трансформации». По его мнению, этот документ, который базируется на взглядах немецких аналитиков и экспертов, заполняет пробелы в вопросе того, как Германия понимает современную Украину.

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Методология этого исследования GIZ аналогична той, которая использовалась при определении оценки самой Германии в разных странах мира. Это не широкий опрос немецких подходов в отношении Украины, а более качественное расследование немецких представлений, интерпретаций, мнений, оценок, стереотипов, знаний и ожиданий от нее. Оценки всех этих аспектов были сделаны на основании тысячи комментариев от 44 немецких экспертов, которые хорошо знакомы с Украиной. Среди них ученые, предприниматели, общественные активисты, журналисты, люди искусства и политики. Среди последних, к примеру, член Европарламента Ребекка Хармс и бывший министр-президент Саксонии, нынешний посол G7 в Украине Джордж Милюбрадт.

По словам руководителя проекта Андреаса фон Шуманна, целью исследования GIZ было не выяснение «объективной правды» об Украине. Скорее, определение «сходства во взглядах на Украину среди разных людей в Германии, которые формируют представления об Украине и ее имидж, а также искажение в ее восприятии».

Фон Шуманн отмечает две фундаментальные черты в немецких взглядах. Во-первых – эксперты считают немецкие представления об Украине слишком узкими, знания – слишком поверхностными, немецкое внимание к украинским событиям – слишком непоследовательным, а оценки – слишком упрощенными. Во-вторых, они хотят, чтобы Германия и немцы чаще и интенсивнее взаимодействовали с Украиной.

«Эти ожидания объясняются несколькими причинами: исторической ответственностью немцев, культурным разнообразием Украины, экономическим потенциалом страны, необходимостью обеспечить стабильность на востоке Европы и возможными импульсами для дальнейшего развития ЕС», - говориться в статье.

Исследование свидетельствует о том, что с 2014 года в немецких взглядах на Украину доминировали три негативные «К»: Krieg, Krise, Krim (на немецком языке – война, кризис, Крым). Этот имидж лишь немного улучшается двумя позитивными образами: братья Кличко и «Динамо Киев». Исследование GIZ также выяснило, что в немецких оценках украинского процесса реформ приоритетными считаются изменения в системе юстиции.

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«Потому что реформы в избирательном законодательстве и создание антикоррупционного суда будут определять будущее распределение власти в стране», - говорится в отчете GIZ.

Что же касается внешнеполитических целей Украины, немецкие взгляды часто противоречат друг другу. Одни эксперты считают, что украинское вступление в НАТО – это хорошая идея, а другие же настаивают на нейтральном статусе страны. Есть и третьи, которые думают, что НАТО не сможет стать гарантом безопасности для Украины. Однако, немецкие эксперты также убеждены, что ЕС должен стать влиятельным и «зубастым» актером в сфере безопасности на континенте. Германия и ЕС уже сыграли свою роль в Минском процессе, взяв на себя ответственность. А немецкое правительство «решительно» поддерживает украинские реформы. Однако, есть и риторическое «Но»: решило ли все это конфликт, «учитывая то, что Россия играет на истощение?».

По мнению Умланда, исследования GIZ важно, потому что оно указывает на то, как немецкому обществу будут рассказывать о событиях в Украине. Ведь объяснять эти события будут именно эксперты.