Американские военные назвали главные проблемы защиты Европы от вторжения России

Не исключено, что Кремль лучше, чем НАТО, знает о слабостях стран Балтии, которые когда-то были оккупированы СССР.

Военные командиры США встревожены тем, что в случае начала войны с Россией самая мощная армия мира не сможет защититься, потому что просто застрянет в пробках. Двигаясь на восток Европы, «Хамви» могут застрять за тракторами на узких улицах. Американские танки могут доломать ржавые мосты, не способные выдержать вес массивных боевых машин. А войска не смогут быстро добраться к полю битвы из-за европейских паспортных проверок и упрямства железнодорожных компаний, пишет издание Washington Post.

Конечно, много препятствий будут устранены после официального объявления войны. Но на протяжении периода неопределенности быстрый военный ответ на угрозу будет проблематичен. У НАТО есть только «скелет» оборонительных сил в странах, которые непосредственно разделяют границу с Россией. Необходимому подкреплению придется преодолеть сотни миль. А смесь из бюрократии, плохого планирования и устаревшей инфраструктуры может привести к тому, чтоРоссия уже оккупирует территории НАТО в Балтии, пока американские военные стратеги будут заполнять 17 форм для пересечения немецко-польской границы.

Хотя бы одни из учений Белого дома, в которых рассматривались возможности во время войны с Россией, обнаружили, что логистические проблемы могут привести к поражению НАТО. Эту вероятность остро почувствовали военные, которые пытались передвигаться по Европе для проведения различных учений. К примеру, эскадре США понадобилось целых две недели, чтобы переправить свои бронемашины Stryker из Грузии в Германию. А на немецкой территории, как рассказал полковник Адам Лаки, американские солдаты четыре месяца ждали разрешения на выезды и использование своего оружия.

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«Мы должны быть способны двигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, чтобы сдерживание было эффективным», - сказал бывший генерал войск США в Европе Бен Ходжес.

После своей отставки он активно пытается убедить своих коллег в вашингтонском Центре анализа европейской политики обратить внимание на проблему мобильности. По словам Ходжеса, НАТО должен иметь «достаточно большие возможности на местах, чтобы Россия не допустила ужасных просчетов».

С начала существования миссией НАТО была оборона в случае потенциальной войны с Россией. Западные войска регулярно отрабатывали свои действия в случае развертывания полномасштабного конфликта. А линия фронта пролегала между ФРГ и ГДР – всего за несколько миль от места базирования 200 тысяч войск США. Но после распада СССР в 1991 году западные стратеги радостно выкинули все наработки и сценарии, надеясь на сотрудничество с Москвой. После расширения НАТО в 2004 году за счет Восточной Европы у альянса годами не было никаких планов, как защитить от Кремля бывшие территории СССР.

«Мы не думали о расширении с такой военной точки зрения», - сказал трехзвездочный генерал США и бывший посол США в НАТО Дуглас Лют.

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Российское вторжение в Украину и аннексия Крыма стали переломным моментом. Западным стратегам пришлось возрождать стратегии времен Холодной войны. Но мышцы, которые когда-то могли положить Россию на лопатки, теперь атрофировались до такой степени, что едва способны сокращаться. А способность быстро перемещать нужную силу по Европе почти исчезла.

«Транспортировка – это очень практическая проблема. Но это симптом чего-то большего. Мы теперь столкнулись с проблемой 25-летнего имиджа объединенной, свободной и мирной Европы. Она теперь не объединенная, не свободная и не мирная», - сказал Лют.

В некоторых случаях у Москвы есть даже лучшие карты с помеченными дорогами, мостами и слабыми местами на новых территориях НАТО, которые когда-то были СССР. И в то время, когда российские войска не имеют никаких проблем с передвижением на своей территории, запутанные правила в Европе создают серьезные препятствия для западных военных.

К примеру, Германия позволяет грузовикам с танками и тяжелой бронетехникой двигаться по автотрассам в будние дни только ночью. Швеция не член НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом. Она требует подачи заявки за три недели до пересечения войск и оборудования союзников шведской границы. Ширококолейка в Балтии означает, что западное оружие, которое направляется на восточный фронт, нужно перегрузить на другие поезда на польско-литовской границе. Это на несколько дней может задержать оборонительные силы альянса.

«Если вы не можете добраться на фронт за 45 дней, вы опоздали на битву», - сказал двухзвездочный генерал армии США Стивен Шапиро, который ответственен за изменения в передвижении американских войск в Европе.