Смоленская трагедия: на корпусе самолета Качинского нашли следы взрывчатки

Нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.

На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Об этом говорится в заявлении польской подкомиссии Министерства обороны по расследованию Смоленской катастрофы, сообщает Украинская правда со ссылкой на RMF24.pl.

Подкомиссия объявила о завершении обзора и анализа доказательств, имеющихся в распоряжении Комитета с места катастрофы самолета экс-президента Леха Качинского.

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"Согласно полученным доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в том числе и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов", - говорится в заявлении.

Подкомиссия также пришла к выводу, что нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Польше обнародовали технический отчет расследования Смоленской катастрофы. В отчете указывается, что самолет с президентом Польши Лехом Качинским на борту разбился в России в 2010 году, был уничтожен в воздухе вследствие по меньшей мере двух взрывов.