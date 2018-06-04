В России разбился легкомоторный самолет: есть погибший

08:49, 04 июня 2018
Мир
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Воздушное судно при падении на землю сгорело / фото pmg.ua

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Самолет упал в поле вблизи населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что воздушное судно при падении на землю сгорело.

Обстоятельства ЧП уточняются.

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Теги: #Россия#авиакастрофа