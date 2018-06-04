В России разбился легкомоторный самолет: есть погибший

На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калачёвском районе Волгоградской области, пилот погиб. Читайте такжеВ США студентке удалось успешно посадить аварийный самолет на оживленную трассу (видео) Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. "Самолет упал в поле вблизи населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что воздушное судно при падении на землю сгорело. Обстоятельства ЧП уточняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter