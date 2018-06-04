В России разбился легкомоторный самолет: есть погибший
08:49, 04 июня 2018Мир
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На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб.
Воздушное судно при падении на землю сгорело / фото pmg.ua
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калачёвском районе Волгоградской области, пилот погиб.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Самолет упал в поле вблизи населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что воздушное судно при падении на землю сгорело.
Обстоятельства ЧП уточняются.
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