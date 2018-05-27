В аэропорту Лондона из-за удара молнии отменили часть рейсов

20:32, 27 мая 2018
Мир
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В аэропорту Станстед из-за молнии "застряли" сотни пассажиров / фото twitter.com/andymurphy73

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу  аэропорта.

"Проблему через некоторое время развязали и полеты возобновили, однако аэропорт предупредил о вероятных задержках, поскольку нормализация работы продлится еще некоторое время", - говорится в сообщении.

В аэропорту Станстед, который является крупным узлом для лоукост-перевозчиков, "застряли" сотни пассажиров.

В конце марта в аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотни рейсов из-за пожара в автобусе.

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Теги: #Великобритания#аэропорт Саутенд Лондоне