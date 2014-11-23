Норвегия полностью заморозила сотрудничество с Кремлем и отзывает из РФ военных экспертов

Норвегия заморозила все политические контакты с Кремлем из-за незаконной аннексии Крыма и активности России в восточных регионах Украины.

Об этом в интервью "Зеркало недели. Украина" рассказала премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

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"Мы также отзываем наших военных экспертов, которые работали с Россией по укреплению мер доверия, и отменили запланированные совместные маневры. Все это из-за ситуации в Украине", - отметила премьер Норвегии.

По ее словам, на данный момент у двух стран остались лишь контакты на локальном уровне - в сфере морского транспорта и рыболовства, которые "просто являются постоянной практикой и от которых мы не видим смысла отказываться".