Президенту Чехии не хватило выпивки в посольстве РФ

Президент Чехии Земан произнес речь в посольстве России, в конце посетовав на отсутствие алкоголя.

Президент Чехии Милош Земан выступил в российском посольстве по случаю Дня победы над нацизмом. В конце речи он хотел произнести тост, но у него не получилось.

"Есть два типа людей: одни создают проблемы, другие их решают. Я стараюсь решать. А те, кто создают проблемы, умирают несчастными", - сказал Земан. "Мне дали только минералку", - сказал он в конце, вызвав смех в аудитории. Видео выступления опубликовал в Facebook его пресс-секретарь.

Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России. На сессии ПАСЕ в октябре 2017 года он назвал аннексию Крыма "завершенным делом" и предложил уладить конфликт путем выдачи Украине компенсации.

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"Он просто поддерживает репутацию "своего парня", с которым можно покурить, выпить пива или водки. Но это может сыграть в будущем на президентских выборах с Земаном плохую шутку. Потому что все избиратели видят, что его здоровье, мягко говоря, не улучшается. Во время поездки в Китай он вынужден был постоянно пересаживаться в инвалидное кресло, у него не хватало сил долго стоять, и все это тоже видели", - рассказал ранее Радио Свобода политолог Иван Преображенский.

Как сообщал УНИАН, на инаугурации Земана в марте 2018 года группа депутатов вышла из зала в знак протеста.