"Бегом на Майдан": поляки начали пробег из Варшавы в Киев в честь годовщины Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, в рамках акции в честь годовщины Евромайдана ее участники планируют пробежать 800 километров и прибыть в украинскую столицу в пятницу, 21 ноября.

"В изменчивом мире медиа память и терпение сегодня являются дорогим товаром. Бежим для того, чтобы оживить память того, как год назад украинцы напомнили нам всем, что это такое - европейские ценности. Имели смелость за них бороться и погибать за них от пуль «Беркута», - написали организаторы мероприятия на своей странице в Facebook.

"Доберемся туда от вашего имени - тех, кто хочет европейской, демократической и свободной Украины. Как показали выборы, этого хотят и украинцы, хотя настроения сегодня не слишком положительные. Может, тот факт, что будем физически истощены после 800 километров бега в холоде и в темноте (молитесь, чтобы не падал снег), повысит доверие украинцев к польским друзьям", - отмечается в сообщении.

Участники акции, среди которых журналисты крупнейших средств массовой информации, общественные деятели и многократный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Роберт Коженёвский, планируют бежать поочередно эстафетой без остановок и днем, и ночью.

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Инициаторами и организаторами акции выступили директор первой программы "Польского радио" Камиль Домброва и публицист "Gazeta Wyborcza" Петр Пацевич.