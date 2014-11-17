В Петербурге канализационные отходы сливают в море без фильтрации

Об этом сообщают Невские Новости.

Чтобы доказать факт вывода канализационного коллектора многоэтажных домов комплекса «Новое Девяткино» в близлежащий ручей, инициативные жители района провели эксперимент, запустив в канализацию жилого комплекса GPS-трекеры.

Инициативная группа жителей «Нового Девяткино», обеспокоенная фактом слива фекалий и прочих отходов жизнедеятельности жилого комплекса прямо в находящийся поблизости Капральев ручей, самоорганизовалась и собрала средства на проведение эксперимента, который бы продемонстрировал маршрут канализационных вод.

Читайте такжеЭкологи бьют тревогу: "Газпром" продолжает активное загрязнение Арктики - СМИС этой целью были приобретены компактные GPS-трекеры российской системы ГЛОНАСС, которые были изолированы от воздействия воды. Маршрут нескольких десятков ГЛОНАСС-трекеров, спущенных в канализацию многоэтажек, был записан и сопоставлен с картой местности – экспериментальные трекеры совершили свой путь до Финского залива через Капральев ручей, по Неве и мимо Петропавловского пляжа. Сам факт того, что устройства доплыли до Финского залива за десять дней, доказывает, что в системе канализации «Нового Девяткино» нет даже системы фильтрации отходов.

Ранее об экологической угрозе заражения нечистотами Нового Девяткино неоднократно сообщали местные жители и экозащитники, в частности – организация «Зеленый Фронт» предупредила о том, что уже в течении нескольких лет сточные воды из 40 жилых домов района без очистки попадают прямо в Капральев ручей, что чревато опасностью эпидемии, однако официальная реакция администрации района до сих пор не поступала.