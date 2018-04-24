Депутатов-коррупционеров в ПАСЕ разоблачил "идеальный" английский язык

Депутаты, которые плохо знают английский, подавали отчеты написанные без ошибок, что вызвало у следователей подозрение.

Внешняя следственная группа, которая расследовала системный подкуп депутатов ПАСЕ со стороны правительства Азербайджана, доказала вину нескольких фигурантов благодаря проблемам с переводом.

Как сообщает "Европейская правда", один из фигурантов бывший президент ПАСЕ испанец Педро Аграмунт плохо знает английский язык, но при этом он предоставлял изящно написанные документы, когда был докладчиком по вопросам Азербайджана.

"Комментарии, которые Аграмунт предоставлял в отчетах, были написаны на таком хорошем английском языке, что было очевидно: их писал не он", - вспоминает один из свидетелей.

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Подобная ситуация произошла с испанским депутатом Жорди Шукла, который возглавлял миссию ПАСЕ на выборах в Азербайджане в 2015 году, несмотря на то, что ОБСЕ вообще отказалась наблюдать за теми выборами.

"Предвыборный доклад миссии, изложенный на семи страницах и написанный на безупречном английском, Шукла подготовил в течение 45 минут", - рассказал один из участников поездки.

В свою защиту депутат заявил, что документ писал на каталонском языке, а с переводом ему помогла его коллега из Испании. Однако следователи усомнились в этой информации, когда связались с "переводчицей".

"В заявлении, написанном на английском с ошибками, она подтвердила, что Шукла просил ее оставаться на связи, чтобы составить несколько текстов на английском. Сотрудники ПАСЕ считают, что заявление (миссии наблюдения за выборами) было подготовлено кем-то, кто тесно связан с Азербайджаном", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля внешняя следственная группа обнародовала свой отчет, в котором подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ.

В отчете указаны имена 5 депутатов: Педро Аграмунт (Испания), Флориан Преда (Румыния), Штефан Шеннах (Австрия), Самед Сеидов (Азербайджан) и Жорди Шукла (Испания).