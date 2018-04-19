Великобритания в Совбезе ООН: Путин принимал участие в создании "Новичка"

Постпред Великобритании при ООН опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипалей отравили химическим веществом BZ времен вьетнамской войны.

На заседании Совета безопасности ООН постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сообщила о последних обновлениях в расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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"Расследование ОЗХЗ подтвердило использование в Солсбери химического вещества "Новичок" военного назначения. Его наивысшая концентрация была установлена на дверной ручке дома Скрипалей", - сказала Пирс, передает 112 Украина.

Как и ранее британская лаборатория в Портон-Даун, в ОЗХЗ не смогли определить страну, в которой был создан "Новичок". Но постпред все равно заявила, что нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравления Скрипалей.

"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества", - сказала Пирс.

Также Пирс опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипалей отравили химическим веществом BZ времен вьетнамской войны.

Постпред Великобритании не могла разглашать много о здоровье Скрипалей, но тем не менее сообщила, что они находятся в разной степени сложности, но оба хорошо поддаются лечению.