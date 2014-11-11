Пострадавшим от Эболы странам грозит голод – ООН
21:54, 11 ноября 2014Мир
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В ООН предупреждают, что наиболее пострадавшие от распространения вируса Эбола африканские страны находятся на грани продовольственного кризиса.
REUTERS
ООН заявляет, что более миллиона человек в Западной Африке нуждаются в продовольственной помощи для того, чтобы избежать голода, сообщает ВВСrussian.
Читайте такжеВ США выписали из больницы последнего человека, который болел ЭболойОтсутствие рабочей силы в сельском хозяйстве Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне выливается в нехватку таких важных для региона культур, как рис и кукуруза.
В ООН также предупреждают, что в охваченных заболеванием районах люди угрожают покинуть зоны карантина, чтобы отправиться на поиски пищи.
Ранее в ООН заявили, что у них до сих пор нет необходимых ресурсов для борьбы со смертельным вирусом.
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