Пострадавшим от Эболы странам грозит голод – ООН

ООН заявляет, что более миллиона человек в Западной Африке нуждаются в продовольственной помощи для того, чтобы избежать голода, сообщает ВВСrussian.

Читайте такжеВ США выписали из больницы последнего человека, который болел ЭболойОтсутствие рабочей силы в сельском хозяйстве Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне выливается в нехватку таких важных для региона культур, как рис и кукуруза.

В ООН также предупреждают, что в охваченных заболеванием районах люди угрожают покинуть зоны карантина, чтобы отправиться на поиски пищи.

Ранее в ООН заявили, что у них до сих пор нет необходимых ресурсов для борьбы со смертельным вирусом.