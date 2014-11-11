В США выписали из больницы последнего человека, который болел Эболой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN. Таким образом, в США не осталось ни одного официально зарегистрированного инфицированного данным вирусом.

Спенсер подхватил болезнь, вызываемую вирусом Эбола (БВВЭ), в Гвинее, где работал по линии международной организации "Врачи без границ". С 23 октября он находился в изоляции в больнице "Бельвью" на Манхэттене.

При лечении Спенсера, как сообщалось ранее, применялся некий экспериментальный препарат. Кроме того, врач получил инъекцию плазмы крови американки Нэнси Райтбол. Она заразились вирусом в Либерии и к настоящему времени полностью выздоровела.

Спенсер стал четвертым человеком, у которого БВВЭ была диагностирована на территории США. Ранее смертельно опасный диагноз подтвердился у скончавшегося позже (в начале октября) в больнице Далласа (штат Техас) либерийца и двух ухаживавших за ним медсестер. К настоящему времени обе они полностью выздоровели.

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После случая со Спенсером, у которого вирус Эбола был выявлен не сразу, власти нескольких американских штатов, в том числе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси, ввели обязательный трехнедельный карантин для всех медработников, возвращающихся в США из Западной Африки и контактировавших там с больными БВВЭ. Кроме того, министр обороны США Чак Хейгел распорядился ввести 21-дневный карантин для всех американских военнослужащих, которые возвращаются из Западной Африки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки вируса Эбола в странах Западной Африки уже достигло почти 5 тыс человек. Больше всего смертельных случаев приходится на три страны - Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.