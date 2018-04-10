Отравление Скрипаля: Совет ЕС 16 апреля отдельно обсудит вопрос России

Главы МИД стран-членов ЕС продолжат дискуссию о развитии событий после отравления в Солсбери бывшего российского полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Россия станет отдельным вопросом, который будет вынесен на обсуждение Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел, заседание которого запланировано на 16 апреля в Люксембурге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий вопрос стоит в повестке дня заседания.

«Министры по вопросам иностранных дел обменяются мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий после атаки в Солсбери», - заявили в Совете ЕС.

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В анонсе также указано, что этот обмен мнениями является продолжением обсуждения, которое состоялось 22-23 марта во время заседания Европейского Совета на уровне глав государств и правительств. Также будет рассмотрена ситуация с выдворением российских дипломатов из ряда стран Европы и США.

В повестке дня заседания также стоят вопросы Сирии, Ирана и Западных Балкан.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита ЕС 22-23 марта все лидеры единодушно выразили полную солидарность с Великобританией, осудив нервно-паралитическую атаку в Солсбери.

Ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании выдворило 23 российских дипломатов и заявило о прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала такое же количество британских дипломатов.

После этого ряд стран заявили о решении выслать российских дипломатов. В том числе Украина.

30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, включая Украину.