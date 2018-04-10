Дочь экс-шпиона Скрипаля выписали из больницы и перевезли в "безопасное место" - СМИ

Сегодня лечащие врачи Скрипаль должны сделать заявление.

СМИ сообщили о выписке дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии из больницы после отравления в британском Солсбери.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Как сообщается, Юлию Скрипаль "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

Источники BBC также сообщают что Юлию Скрипаль выписали из больницы и перевезли в безопасное место. Ее 66-летний отец остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается».

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Читайте такжеПосле отравления Скрипалей в Москву было отправлено сообщение «посылка доставлена» - СМИ

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.

В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.