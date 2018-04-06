Из столицы Литвы уберут все тюрьмы и СИЗО

Реализация решения обойдется Литве в 80 млн евро, так как придется строить новую тюрьму за чертой Вильнюса.

Из столицы Литвы Вильнюса полностью уберут все места лишения свободы, в том числе Лукишскую тюрьму, находящуюся в самом центре города.

Как передает Delfi, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что на данный момент идет разработка плана переноса всех мест заключения за пределы Вильнюса.

Читайте такжеВ Киеве мужчина ограбил сам себя и сел в тюрьму

Помимо Лукишской тюрьмы-СИЗО в столице также находятся Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения.

Разработка плана завершится в течение 2018 года. По предварительным оценкам, его реализация обойдется бюджету страны в 80 млн евро, так как придется строить новую тюрьму за городской чертой.

"Прежде всего, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - объяснил Крикштапонис.

Помимо этого, будут улучшены и условия содержания заключенных, так как сейчас, уточнил он, при достаточно высокой стоимости содержания они остаются плохими.

Как сообщал УНИАН, недавно в Венесуэле бунт заключенных завершился пожаром в полицейском участке, погибли 68 человек.