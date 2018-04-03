В США на взлетной полосе столкнулись два самолета, есть погибшие (видео)
14:20, 03 апреля 2018Мир
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Легкомоторный самолет столкнулся с лайнером, который как раз приземлялся.
У штаті Індіана на злітній смузі літак зіштовхнувся з лайнером, є загиблі
В американском штате Индиана на взлетной полосе самолет столкнулся с лайнером, в результате чего погибли два человека.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Легкомоторный самолет столкнулся с немного большим самолетом, который как раз приземлялся. От удара меньший самолет разлетелся вдребезги и загорелся. Пилот и пассажир погибли.
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Другой самолет остался без хвоста. Впрочем, ни экипаж, ни пятеро пассажиров не пострадали.
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