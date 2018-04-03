В США на взлетной полосе столкнулись два самолета, есть погибшие (видео)

Легкомоторный самолет столкнулся с лайнером, который как раз приземлялся.

В американском штате Индиана на взлетной полосе самолет столкнулся с лайнером, в результате чего погибли два человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Легкомоторный самолет столкнулся с немного большим самолетом, который как раз приземлялся. От удара меньший самолет разлетелся вдребезги и загорелся. Пилот и пассажир погибли.

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Другой самолет остался без хвоста. Впрочем, ни экипаж, ни пятеро пассажиров не пострадали.

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