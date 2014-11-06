В Германии продолжается самая масштабная за 20 лет забастовка железнодорожников

Забастовка продолжится до понедельника, если не будут выполнены требования машинистов - повышение зарплаты и сокращение рабочего времени. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В немецком железнодорожном концерне на время забастовки обещают сохранить минимум треть рейсов. Для этого к работе будут привлекать машинистов, которые не являются членами профсоюза.

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Надо заметить, что это самая масштабная и самая длинная забастовка железнодорожников в Германии за последние 20 лет. Критичность акции еще и в том, что она приходится на день празднования 25-летия падения Берлинской стены. Таким образом, все неудобства забастовки ощутят на себе не только сами немцы, но и около двух миллионов туристов, которых ждут в Берлине.

"Я больше не могу это понимать. Мне уже третий раз надо было брать выходные на работе. Иначе просто не добраться", - возмущаются местные жители, напоминая, что это уже не первая забастовка железнодорожников за последнее время.

"Во время прошлой забастовки мы на 50 часов остановили пассажирские перевозки и на 61 час - грузовые. Но это не впечатлило руководство. Пассажиры же теперь разъяренные и настроены против машинистов", - сообщает председатель профсоюза машинистов.

Напомним, что ранее крупнейший аэропорт Германии отменил половину рейсов. Отмену рейсов спровоцировала забастовка сотрудников аэропорта.