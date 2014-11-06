Республиканец МакКейн может возглавить оборонный комитет Сената США - СМИ
Комитет вооруженных сил в Сенате США может возглавить конкурент Барака Обамы на президентских выборах 2008 года сенатор-республиканец Джон МакКейн, известный своей поддержкой Украины.
МакКейн возглавит этот комитет, вероятно, с начала января, когда Сенат соберется на свое заседание, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
"Военные аналитики говорят, что МакКейн, скорее всего, устроит жесткую проверку дорогостоящих военных программ Штатов. В частности, это может касаться, прежде всего, программы реактивного истребителя Lockheed Martin Corp F-35, стоимость которого составляет почти $ 400 миллиардов", - говорится в публикации.
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Отметим, что бывший пилот ВМС и участник войны во Вьетнаме, МакКейн настойчиво лоббирует военную поддержку Украине.
Как сообщалось ранее, на промежуточных выборах в Конгрессе США большинство в Сенате и Палате представителей получила Республиканская партия. В Сенате республиканцы получили 52 места из 100, а в Палате представителей - 218 мест из 435.