Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту России

Отмечается, что будут высланы два работника посольства России в Канберре, являющиеся сотрудниками разведки.

Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Об этом сообщает телеканал 9News. Отмечается, что будут высланы два работника посольства России в Канберре, являющиеся сотрудниками разведки.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.