Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту России
06:27, 27 марта 2018Мир
9634 0
Отмечается, что будут высланы два работника посольства России в Канберре, являющиеся сотрудниками разведки.
REUTERS
Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Читайте такжеПри отравлении экс-агента Скрипаля могли пострадать более 130 человек - Мэй
Об этом сообщает телеканал 9News. Отмечается, что будут высланы два работника посольства России в Канберре, являющиеся сотрудниками разведки.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Дипломатическая война мира с Россией