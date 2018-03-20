Молдова откажется от призыва на военную службу

Такое решение обусловлено нежеланием мужчин служить и их готовностью платить, чтобы избежать призыва.

Молдова в течение двух лет полностью откажется от призыва на срочную военную службу и перейдет к профессиональной армии.

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Об этом заявил председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, передают vesti.md.

«Мы обсудили этот вопрос сегодня, на заседании руководства ДПМ с членами правительства и депутатами парламента. Мы приняли политическое решение о постепенном отказе от призыва на военную службу. Уже начиная с осени 2018 года, число призывников будет сокращаться, а параллельно их место займут профессионалы, которые будут служить на профессиональной основе. Таким образом, мы начнем создавать профессиональную, хорошо оснащенную, современную армию», - сказал он.

Плахотнюк пояснил, что такое решение обусловлено нежеланием мужчин служить и их готовностью платить, чтобы избежать призыва. «Это ненормальная ситуация, которая порождает коррупцию. Мы должны положить конец этой ситуации, когда в армии служат только те, кто не могут заплатить деньги. Нужна глубокая реформа Национальной армии, чтобы создать современные и эффективные, хорошо обученные и подготовленные Вооруженные силы, способные адекватно реагировать на современные вызовы. Мы приступаем к внедрению такой реформы», - сказал он.