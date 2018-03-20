Во Франции задержали Николя Саркози - СМИ

Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, сейчас Саркози находится под стражей в здании судебной полиции по делу незаконного финансирования властями Ливии его президентской кампании 2007 года.

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Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

Ранее сообщалось, что Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании - 2012 года. Тогда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду. Саркози заявлял, что не знал о превышении расходов.