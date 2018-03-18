Британский парламент предлагает перенести Brexit

Если Лондону и Брюсселю не удастся договориться по "ирландскому вопросу", дату выхода Великобритании из ЕС придется перенести, считают в профильном комитете британского парламента.

В британском парламенте предложили перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit), пока не будут согласованы некоторые центральные вопросы.

Так, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода страны из Евросоюза в связи с затягиванием переговорного процесса. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию в некоторых центральных вопросах, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, обнародованном 18 марта, как сообщает DW.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе.

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Отмечают, что переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС состоит в основном из парламентариев, которые голосовали против выхода из Евросоюза.

Его глава, Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии, заявил, что переговоры по Brexit сейчас находятся в "критической стадии".

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции, если Великобритания нарушит условия Brexit.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей.