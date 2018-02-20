Меркель предостерегла относительно "критического" финансового состояния ЕС после Brexit

Значительной проблемой при планировании будущего бюджета ЕС станет не только выход Великобритании, но и увеличение расходов по ряду статей, предостерегает канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает ситуацию с общим бюджетом Евросоюза на период 2021-27 годов достаточно сложной.

Об этом она заявила в понедельник, 19 февраля, перед встречей с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, а потом - с главой нидерландского правительства Марком Рютте, сообщает DW.

По словам Меркель, значительные проблемы для бюджета ЕС составит не только предстоящий выход Великобритании из состава Евросоюза, что приведет к перераспределению финансовой нагрузки между странами объединения. Также в новом семилетнем финансовом плане необходимо учесть будущее увеличение расходов по таким статьям как оборонная политика, миграция и преодоление причин возникновения беженцев, отметила она.

Из-за Brexit в бюджете ЕС возникает дыра размером около 12 миллиардов евро ежегодно. Эту тему также должны обсуждать во время неформального саммита ЕС, который состоится в Брюсселе в следующую пятницу.

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Немецкий канцлер отметила, что не все государства ЕС согласны платить большие взносы в общий бюджет после выхода Великобритании. Нидерланды уже отвергли требование Еврокомиссии об увеличении отчислений. В программном документе правительства страны отмечается, что уменьшение после Brexit самого Евросоюза должно привести к соответствующей корректировке бюджета. Гаага, в первую очередь, хочет сократить многомиллиардную помощь фермерам.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью газете Bild на прошлой неделе высказал мнение, что Германии за выход Великобритании придется увеличить свой ежегодный взнос в бюджет ЕС минимум на 3-3,5 миллиарда евро.

Напомним, сейчас бюджет ЕС составляет около 140 миллиардов евро. Раньше увеличивать отчисления в бюджет ЕС отказалась Болгария.