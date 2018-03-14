Меркель поддержала требования Лондона к Москве по делу об отравлении Скрипаля

Канцлер Германии очень серьезно воспринимает обвинения Лондона в адрес России об отравлении российского экс-разведчика, заявил пресс-секретарь Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, канцлер заверила, что «очень серьезно воспринимает оценку британского правительства относительно ответственности России за нападение».

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По словам Меркель, Россия должна «дать быстрые ответы на оправданные вопросы британского правительства и выполнить требование относительно полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия».

Как сообщал УНИАН, накануне британский премьер заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы дать объяснения по поводу случившегося.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «не имеет никакого отношения» к отравлению экс-агента ГРУ.

Вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери.