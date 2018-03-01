США оказались под ядерным ударом в рекламе новой ракеты Путина (видео)
Президент России Владимир Путин назвал военную мощь России «надежной гарантией мира на планете». В сети выяснили, что юллюстрацией военного превосходства РФ стал ракетный удар по территории, напоминающей штат Флорида в США.
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В комментариях пользователи отметили, что видео напомнило им фрагмент сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». Другие вспомнили кадр из передачи Дмитрия Киселева «Вести недели»: ведущий стоял на фоне заголовка «В радиоактивный пепел».
«А ведь Киселев намекал. Намекал. А вы все смеялись», — отметил юзер под ником @kotalkin.
Кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат» были показаны в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», — подчеркнул Путин.
Позже выясгилось, что видео было загружено на турецкий канал YouTube еще в 2012 году.
Кстати, в видосе про новую супер-ракету бомбят Флориду.— Лентач (@oldLentach) March 1, 2018
Российские чиновники экстренно распродают свои квартиры в Майами pic.twitter.com/OImeLYUEoE