США оказались под ядерным ударом в рекламе новой ракеты Путина (видео)

Кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат» были показаны в ходе выступления Путина.

Президент России Владимир Путин назвал военную мощь России «надежной гарантией мира на планете». В сети выяснили, что юллюстрацией военного превосходства РФ стал ракетный удар по территории, напоминающей штат Флорида в США.

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В комментариях пользователи отметили, что видео напомнило им фрагмент сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». Другие вспомнили кадр из передачи Дмитрия Киселева «Вести недели»: ведущий стоял на фоне заголовка «В радиоактивный пепел».

«А ведь Киселев намекал. Намекал. А вы все смеялись», — отметил юзер под ником @kotalkin.

Кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат» были показаны в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», — подчеркнул Путин.

Позже выясгилось, что видео было загружено на турецкий канал YouTube еще в 2012 году.