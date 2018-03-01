США оказались под ядерным ударом в рекламе новой ракеты Путина (видео)

17:07, 01 марта 2018
Курьёзы
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Владимир Путин / REUTERS

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В комментариях пользователи отметили, что видео напомнило им фрагмент сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». Другие вспомнили кадр из передачи Дмитрия Киселева «Вести недели»: ведущий стоял на фоне заголовка «В радиоактивный пепел».

«А ведь Киселев намекал. Намекал. А вы все смеялись», — отметил юзер под ником @kotalkin.

Кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат» были показаны в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», — подчеркнул Путин.

Позже выясгилось, что видео было загружено на турецкий канал YouTube еще в 2012 году.

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Теги: #Путин