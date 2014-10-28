В России пытаются изжить словосочетание "в Украине"

15:00, 28 октября 2014
Мир
2

Министерство связи и массовых коммуникаций России будет составлять рейтинг самых "грамотных" и "безграмотных" средств массовой информации. 

Скриншот сайта ТАСС

Лидерам "безграмотного" списка министерство будет присуждать премию «Золотой типун», сообщает Дождь со ссылкой на РИА Новости.

Замглава ведомства Алексей Волин рассказал, что необходимо сделать список «молодцов» и «подлецов».

"Мы считаем, что мощным средством воспитательного воздействия может стать рейтинг и антирейтинг СМИ и ньюсмейкеров на употребление русского языка, то есть мы хотим сделать список "молодцов" и список "подлецов", которые коверкают и корежат русский язык. В свое время была премия "Золотой типун". Мне кажется, что пора к ней вернуться", — рассказал Волин.

Читайте такжеВ Украине лучше знают английский, чем в России - рейтинг"Классический пример – "на Украине" или "в Украине", — пояснил он. 

По его мнению, СМИ формируют здоровую и нездоровую языковую норму. Это также касается и ньюсмейкеров, которые в том числе влияют на уровень русского языка в российских СМИ.

По данным издания, в книге «Грамматическая правильность русской речи» (М., Наука, 2001) отмечается, что в 1993 году правительство Украины потребовало признать нормативными варианты в «Украину» (и соответственно «из Украины»). Тем самым, по мнению правительства, разрывалась бы не устраивающая его этимологическая связь конструкций "на Украину" и "на окраину". Большинство российских словарей, тем не менее, до сих пор настаивают на написании «на Украине» как на исторически устоявшемся.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter