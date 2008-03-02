Теракт на форуме по вопросам безопасности: погибли 40 человек
14:22, 02 марта 2008Мир
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Количество жертв может возрасти
В Пакистане в результате теракта погибли как минимум сорок человек, ранены свыше ста.
Как передает MIGnews, не исключается, что количество погибших может возрасти, так как многие из тех, кто получили ранения, находятся в критическом состоянии.
Террорист-смертник взорвал себя в городе Дарра Адам Кхель на форуме по вопросам безопасности, где присутствовали лидеры кланов севро-востока Пакистана.
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