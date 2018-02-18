В Дагестане мужчина открыл стрельбу во время празднования Масленицы: четверо погибших

Все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение.

В городе Кизляре (Дагестан, Россия) местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования Масленицы.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана, есть погибшие и раненые.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали», - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в местную больницу, все четыре жертвы - женщины.

Сообщается, что силовики ликвидировали нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения.

По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. При этом преступник ранее не попадал в поле зрения полиции и не принадлежал к радикальным течениям.

«Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским», - рассказал представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.

На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в результате стрельбы в школе во Флориде погибло 17 человек.