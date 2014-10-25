В Нидерландах опознаны 284 жертвы авиакатастрофы Boeing 777

Об этом сообщило 24 октября министерство безопасности и юстиции страны, передает ТАСС.

"За последнюю неделю были идентифицированы останки еще шести человек, - уточнили в ведомстве. - Пятеро из них - подданные Нидерландов, один - иностранец".

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Родственники погибших были проинформированы в первую очередь. По желанию родных и близких, информация доведена до сведения глав муниципалитетов, где проживали жертвы крушения Boeing 777. По просьбе посольств соответствующих стран национальность иностранных граждан не раскрывается.

В министерстве безопасности и юстиции Нидерландов подчеркнули, что на то, чтобыустановить личности всех погибших, "может еще потребоваться некоторое время". "Специалисты делают все возможное, чтобы завершить процесс как можно скорее", - заверили в ведомстве.