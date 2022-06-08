Немецкий танк Leopard 2A4 является одной из "икон" танкостроения.

В Испанской печати появилась информация, что Мадрид может передать Украине сразу до 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства. Такой сценарий вполне возможен, потому что не нанесет критического ущерба обороноспособности испанской армии.

Во-первых, на вооружении Испании находится 219 Leopard 2E – локализованной версии современной модификации A6, которая имеет гораздо лучшие характеристики. Во-вторых, в испанской армии на базе хранения 108 Leopard 2A4, то есть передается далеко не все запасы.

Кроме того, эти Leopard 2A4 в 2000-х годах фактически обошлись Мадриду всего в 16,9 млн евро. Такая щедрость со стороны Берлина времен Герхарда Шредера объясняется тем, что тогда ФРГ пыталась всеми средствами сократить оборонные расходы и фактически раздавала за бесценок свое вооружение всем желающим.

Возможности Leopard 2A4

В целом танк Leopard 2 – один из самых известных и популярных танков второй половины XX века. Он разошелся тиражом более 3600 единиц и в бронетанковом мире является "иконой". В нем действительно удалось удачно соединить все характеристики машины.

Свои корни танк берет из немецко-американского проекта 60-х годов MBT-70, который впоследствии разделился на две отдельные национальные разработки – будущие Leopard 2 и еще один известный танк M1 Abrams.

В результате в немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann удалось сделать более чем революционную по своим возможностям машину, серийное производство которой началось в 1979 году. В частности, уже тогда были заложены все четыре главных компонента эффективности танка на поле боя: огневая мощь 120-мм пушки, высокий уровень защиты, маневренность и совершенная система управления огнем.

И с каждой новой модернизацией машины все эти четыре параметра только возрастали. В частности в версии Leopard 2A4, серийное производство которой длилось с 1985 по 1992 год, уже были установлены тепловизионные прицелы от Zeiss, полностью цифровая система управления огнем, установлена ​​новая башня с броней с элементами из вольфрама и титана, а в арсенал добавлены новые типы боеприпасов.

В частности, господствуют утверждения, что в лобовой проекции Leopard 2A4 держит 125-мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А гладкоствольная пушка Rh-120 от Rheinmetall с длиной ствола 44 калибра, установленная на Leopard 2A4, пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии 2 км. В то же время, декларируется, что российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

А что касается дальности уничтожения целей, то отмечается, что Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

В то же время ходовые характеристики машины 55-тонной машины обеспечиваются 1500-сильным 12-цилиндровым турбированным дизелем, который обеспечивает удельную мощность на уровне 27.3 л.с./т, что является очень высоким показателем. Для понимания у Т-72Б3 – 24,6 л.с./т, а у Т-90М "Прорыв" – 23,5 л.с./т.

Это также влияет на скорость машины, которая составляет до 68 км/ч. Также следует отметить, что танк имеет реверсный ход на уровне 31 км/ч, что имеет огромное значение в ситуации, когда необходимо отойти с поля боя. Кроме того, для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 секунд.

Особенности Leopard 2A4

Все это сделало Leopard 2A4, безусловно, в 80-90-х годах одним из лучших, если не лучшим, танком в мире. В частности, все модели Leopard 2 были доведены именно до этой версии. А уже на ее основе шли все остальные модернизации. По состоянию на 1994 год Германия имела на вооружении 2125 Leopard 2A4, кроме того, ориентировочно, 380 лицензированных Leopard 2A4 произвела Швейцария.

Именно поэтому Германия активно распродала 1772 единицы в 14 стран. Что сделало Leopard 2 одним из самых популярных танков в мире. Одновременно это обусловило процесс постоянного обновления Leopard 2, который должен поднять боеспособность значительно меньшего количества машин Бундесвера, а также удовлетворять потребности текущих и перспективных клиентов.

Поэтому в дальнейшем была выпущена модернизация A5, в которой значительно усилено бронирование и заменен гидравлический привод вращения башни на электрический. Затем A6, во время которой была установлена ​​более длинная и мощная 120-мм пушка с длиной 55 калибров, которая сейчас является эталоном. А в версии A7 снова нарастили броню и провели дополнительную цифровизацию систем.

То есть, технологический уровень Leopard 2A4 уже позволяет его эффективное использование на современном поле боя, на котором он точно не будет "пасти задних". Но раскрыть весь возможный потенциал машин можно только путем внедрения пакета модернизации.

Танк Leopard 2A4 - характеристики