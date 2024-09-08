По словам эксперта, передача таких систем России зависит от Китая.

Беларусь не сможет передать России реактивные системы залпового огня "Полонез" без согласия Китая. Об этом написал обозреватель Никола Микович для издания South China Morning Post.

По его словам, из-за того, что "Полонез" использует ракеты китайского производства, его потенциальная передача из Беларуси в Россию будет требовать согласования Китая.

Микович отметил, что Пекин и Минск стараются не пересекать красные линии Запада в военном сотрудничестве между собой и Россией, из-за чего их связи в ближайшем будущем будут оставаться преимущественно в экономической сфере.

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"С точки зрения Китая, Беларусь является не только важным партнером, но и критически важным хабом для его инициативы "Один пояс, один путь", а также для грузовых поездов между Китаем и Европой. Поэтому неудивительно, что обе страны договорились об усилении сотрудничества по грузовым поездам Китай-Европа путем продвижения инфраструктурного сообщения и совместного обеспечения безопасности железнодорожного транспортного коридора Китай-Европа", - добавил аналитик.

По информации издания "Милитарный", 301-мм тяжелая РСЗО "Полонез" является адаптированным белорусским колесным шасси МЗКТ-7930 "Астролог" для китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS. Дальность стрельбы комплекса, в зависимости от модификации, составляет от 200 до 300 километров.

Беларусь и Китай - последние новости

Как писал УНИАН, Китай и Беларусь договорились усилить сотрудничество в некоторых сферах, среди которых торговля, безопасность, энергетика и финансы. Кроме того, обе страны усилят сотрудничество в промышленных цепочках поставок и продолжат способствовать развитию торговли, чтобы снизить потери для обеих сторон.

Такие решения были приняты во время визита премьер-министра Китая Ли Цяна в Минск. В частности политик отметил, что китайско-белорусские отношения остаются динамичными на протяжении последних 32 лет, несмотря на "меняющийся международный ландшафт".

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