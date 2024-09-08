Беларусь не сможет передать России реактивные системы залпового огня "Полонез" без согласия Китая. Об этом написал обозреватель Никола Микович для издания South China Morning Post.
По его словам, из-за того, что "Полонез" использует ракеты китайского производства, его потенциальная передача из Беларуси в Россию будет требовать согласования Китая.
Микович отметил, что Пекин и Минск стараются не пересекать красные линии Запада в военном сотрудничестве между собой и Россией, из-за чего их связи в ближайшем будущем будут оставаться преимущественно в экономической сфере.
"С точки зрения Китая, Беларусь является не только важным партнером, но и критически важным хабом для его инициативы "Один пояс, один путь", а также для грузовых поездов между Китаем и Европой. Поэтому неудивительно, что обе страны договорились об усилении сотрудничества по грузовым поездам Китай-Европа путем продвижения инфраструктурного сообщения и совместного обеспечения безопасности железнодорожного транспортного коридора Китай-Европа", - добавил аналитик.
По информации издания "Милитарный", 301-мм тяжелая РСЗО "Полонез" является адаптированным белорусским колесным шасси МЗКТ-7930 "Астролог" для китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS. Дальность стрельбы комплекса, в зависимости от модификации, составляет от 200 до 300 километров.
Беларусь и Китай - последние новости
Как писал УНИАН, Китай и Беларусь договорились усилить сотрудничество в некоторых сферах, среди которых торговля, безопасность, энергетика и финансы. Кроме того, обе страны усилят сотрудничество в промышленных цепочках поставок и продолжат способствовать развитию торговли, чтобы снизить потери для обеих сторон.
Такие решения были приняты во время визита премьер-министра Китая Ли Цяна в Минск. В частности политик отметил, что китайско-белорусские отношения остаются динамичными на протяжении последних 32 лет, несмотря на "меняющийся международный ландшафт".