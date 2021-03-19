В то же время Россия на этой неделе вывела все шесть своих субмарин Черноморского флота на "задание" в Черном море.

Ракетный крейсер США "Монтерей" 19 марта начал проход к Черному морю для проведения операции по соблюдению безопасности в черноморском регионе.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Шестой флот США.

"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", - сообщили в ВМС США.

Отмечается, что корабль "Монтерей" будет действовать в Черном море рядом с "союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми".

С 19 по 29 марта в Черном море пройдут учения НАТО "Морской щит 2021". В учениях примут участие более 2 тысяч военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов, заявили в румынском ведомстве.

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В то же время, как сообщают российские СМИ, Россия на этой неделе вывела все шесть своих субмарин Черноморского флота на "задание" в Черном море.

Что известно о крейсере "Монтерей" класса "Тикондерога"

"Монтерей" является ракетным крейсером ВМС США класса "Тикондерога". Предыдущий визит крейсера США такого класса в Черное море состоялся в 2017 году.

Крейсеры типа "Тикондерога" (Ticonderoga) является крупнейшей послевоенной серией многофункциональных крейсеров, построенных для ВМС США. В период с 1983 по 1994 годы было построено 27 крейсеров. Серия крейсеров класса Ticonderoga делится на 4 этапа их строительства, связанные с внедрением новых систем вооружений.

Крейсер USS "Monterey" (CG-61) относится к 3 серии. Он был спущен на воду в 1988 году и принят на вооружение ВМС в 1990 году.

Основной задачей крейсеров класса Ticonderoga является сопровождение авианосцев, поэтому в каждой авианосной группе присутствует хотя бы один такой крейсер. Благодаря боевой системе Aegis он обеспечивает противовоздушную оборону авианосной группировки и борьбу с противокорабельными ракетами. Благодаря кормовой системе вертикального запуска МК-41 крейсеры способны в течение нескольких секунд нанести удар по вражеским группировкам авиации, надводным или подводным судам. Также они способны наносить атакующие удары по вражеским наземным или надводным объектам. Крейсеры могут действовать как самостоятельно, так и быть флагманами группы кораблей.

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Автор: Александр Топчий