Алексей Данилов отметил, что у Москвы нет возможности производить свои ракеты.

Российская Федерация сейчас сама не может производить ракеты. Пока что Москва использовала против Украины только свои ракеты.

"Те ракеты, которые мы наблюдаем на нашей территории… Пока вопрос, что это корейские ракеты, нам ответа не дают, это сугубо российские ракеты, которые у них были с давних времен, которые они производили, условно говоря, в прошлом году", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что информация о том, что Москва обратилась за помощью к Тегерану и Пхеньяну, говорит лишь об отсутствии возможности изготавливать ракеты самостоятельно.

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"Будет ли такая помощь или нет, пока мы сказать не можем. По крайней мере, мы еще не видели иранских ракет, хотя 3-4 месяца об этом уже разговоры идут", - подытожил Данилов.

Война России против Украины - что известно

Российские оккупанты активно забрасывает ракетами украинские города. Основными целями становятся объекты гражданской инфраструктуры.

При этом осенью 2022 года появилась информация, что Москва ведет переговоры с Тегераном о покупке новой партии дронов-камикадзе, а также баллистических ракет. Подтверждения, что сделка состоялась не было.

Позже появилась информация, что Россия закупает ракеты у Северной Кореи. Разведчики США заявили, что Москва покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна.

30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Пхеньян все же продает Москве свои ракеты.

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