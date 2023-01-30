Сунак рискует провалиться на посту премьера, если не примет срочных мер с учетом растущей угрозы со стороны России и Путина, считают в военном ведомстве.

Высокопоставленный американский генерал в частном порядке сказал министру обороны Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня, сообщили источники Sky News в оборонном ведомстве.

По словам американцев, Лондон должен был позаботиться о наращивании военных мощностей после начала войны России против Украины. Однако сейчас "это целая служба, неспособная защитить Великобританию и союзников в течение десятилетия".

По словам военных чиновников, Риши Сунак рискует провалиться на посту премьера, если не примет срочных мер с учетом растущей угрозы безопасности со стороны России и Путина.

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В Минобороны Британии выделили главные проблемы своей армии:

У ВС Британии закончатся боеприпасы "через несколько дней" после начала боев.

Великобритания не в состоянии защитить свое небо от ракетных ударов и ударов беспилотников, которые терпит Украина.

Армии потребуется от пяти до десяти лет, чтобы иметь возможность выставить боевую дивизию численностью от 25 до 30 тысяч человек при поддержке танков, артиллерии и вертолетов.

Около 30% британских сил повышенной готовности - это резервисты, которые не могут мобилизоваться в сроки, установленные НАТО.

Большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, была создана от 30 до 60 лет назад, и полная замена не ожидается в ближайшие годы.

Чиновники беспокоятся, что Сунак, объявляя о передаче Украине новых видов вооружения, в свою очередь молчит о планах пополнять британские военные склады. В настоящее время британская армия насчитывает всего 76 тысяч человек, однака силы сократят еще больше – до 73 тысяч человек.

Военная помощь от Британии – актуальное

С начала полномасштабного вторжения Британия - тогда еще правительство Джонсона - вместе со США, Польшей и странами Балтии играет ведущую роль в передаче Украине вооружения.

С приходом на пост премьера министра финансов Риши Сунака позиция Британии не ослабла. Недавно Лондон, одним из первых в мире, объявил о передаче Украине боевых танков Challenger 2. В стране уже начинаются обучения украинских экипажей.

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